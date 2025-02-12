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Antalya'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 24 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ve kamyonet çarpıştı. Olayda 24 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:33
Antalya'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 24 Yaralı

Antalya'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucunda 21'i öğrenci olmak üzere toplam 24 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karalar Mahallesi Ekizli mevkisinde gerçekleşti. Karalar Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrencileri alan V.Ş. yönetimindeki 07 C 50028 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 NYB 79 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Öte yandan, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin, olay yerinde bilgi alarak öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 21'i öğrenci 24 kişi hafif yaralandı.

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