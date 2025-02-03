Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Antalya'da Öğrenciler Uzay Hayalini Yaşadı

Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini büyük bir heyecanla izledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen bu önemli belgesel, EBA TV üzerinden yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve liselerde okuyan öğrenciler, belgeselin verdiği mesajlarla duygularını paylaştı.

Öğrencilerin Heyecanı Dürüst Yansıyor

Konyaaltı ilçesindeki Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde belgeseli izleyen öğrencilerden Elif Akkurt, belgeselin çok güzel olduğunu ve izlerken heyecanlandığını belirtti. Akkurt, "İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ilk başlarda bunun mümkün olmayacağını düşünmüş, ancak bu başarıya ulaşınca şaşırmış ve mutlu gözükmüştü," diyerek belgeselin ilham verici özelliğine değindi.

Başka bir öğrenci Metehan Çopur, belgeselin çocuklara ve gençlere vizyon kazandıracağını ifade ederek, "Uzayın gizemi her zaman dikkatimi çekti. Alper Gezeravcı'nın yakaladığı şans, bizim de elimize geçebilir," dedi.

Belgesel Öğrencilere Yeni Ufuklar Açıyo

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan da öğrencilerin belgeseli çok sevdiğini belirtti ve şunları ekledi: "Belgesel, çocuklara astronot olma ve uzay konusunda bilinç kazandırıyor. Okulumuz sayısal ağırlık, mühendislik tabanlı çocuklar uzay bilimlerini tercih edebilirler. Bu gerçekten ufuk açıcı bir belgesel."

Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, EBA TV üzerinden yayınlandı.

Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, EBA TV üzerinden yayınlandı.