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Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı

Antalya'da evde ölü bulunan 3 İranlı kardeşin cenazesi, ailesine teslim edildi ve Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:52
Antalya'da Ölü Bulunan İranlı Kardeşlerin Cenazesi Teslim Alındı

Antalya'da Üzücü Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 13 Kasım 2024 tarihinde bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi ailelerine teslim edildi. Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein (23) Yasovalian kardeşlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları tarafından alındı.

Olayın Detayları

Kaza, Güzeloba Mahallesi'ndeki 8'inci kattaki dairede yaşandı. Apartman sakinleri, daireden gelen kötü kokunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kardeşlerin cansız bedenlerini buldu.

Yapılan incelemelerde, dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepside yanmış kömürler tespit edildi. Ayrıca, odada Farsça yazılmış 9 sayfalık bir yazı bulunduğu bildirildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim edilmediği için uzun bir süre Adli Tıp Kurumu'nda beklemişti.

Cenazelerin, Antalya'daki Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi...

Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.

Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi...

Antalya'da, 13 Kasım 2024'te bir apartman dairesinde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi teslim alındı.

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