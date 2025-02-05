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Antalya'da Organize Suç Örgütüne Hapis Cezası: Nitelikli Yağma Davası

Antalya'da suç örgütü sanıklarına nitelikli yağma suçundan hapis cezaları verildi. 4 sanık 6 ile 14 yıl arasında ceza aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:41
Antalya'da Organize Suç Örgütüne Hapis Cezası: Nitelikli Yağma Davası

Antalya'da Suç Örgütüne Hapis Cezası

Antalya'da gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonunda, yakalanan 11 sanıktan 4'ü nitelikli yağma suçundan cezalandırıldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıklar Onur D., Mustafa G. ve Taner K. ile tutuksuz sanıklar M.B., Ö.H., M.B., V.Y., B.E.T., B.G., A.M. ve M.C. hazır bulundu. Taraflarının avukatları da duruşmaya eşlik etti.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmada sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini vurguladı ve beraat taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve diğer suçlamalardan beraatlerine karar verdi.

Cezalar ve Tahliyeler

Mahkeme, nitelikli yağma suçundan Onur D.'ye 6 yıl, Mustafa G.'ye 14 yıl 4 ay, M.B.'ye 6 yıl 1 ay 10 gün ve M.C.'ye 2 yıl hapis cezası verdi. Onur D. ve Mustafa G.'nin tutukluluk hallerinin devamına, Taner K.'nin ise tahliyesine karar verildi.

Olayın Gelişimi

Bu davanın arka planında, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir rezidansta, çok sayıda yabancının dairesinin baskı ve cebir yoluyla kullandırılmasının ve mülk sahiplerinin bilgisi dışında kiraya verilerek gelirlerinin yağmalanmasının iddiaları bulunuyor. Onur D.'nin başını çektiği suç örgütüne yönelik operasyon 6 Mart 2024'te düzenlendi. Bu operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında, söz konusu suçlarla ilgili olarak dava açılmış, yargılama sürecinin ilk duruşmasında taahhüt edilen sonuçlar doğrultusunda devam eden süreç, adalet sisteminin etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

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