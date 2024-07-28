Antalya'da Orman Yangını: Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'da Orman Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Yumaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hakkında ihbar yapılması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Müdahale İçin Büyük Bir Seferberlik

Yangının söndürülmesi için toplamda 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 iş makinesi ile birlikte çok sayıda yangın söndürme işçisi bölgeye gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.