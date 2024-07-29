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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:06
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam meydana gelen yangın, etkili müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı.

Gece Boyunca Süren Mücadele

Yangına müdahale, gece boyunca devam ederek, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 gece görüşlü helikopter ile 43 arazöz, 16 ilk müdahale aracı, 10 su ikmal aracı ve 4 iş makinesiyle gerçekleştirilmiştir. Yangın, yapılan yoğun müdahale sonrasında kontrol altına alınmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını, gün boyunca süren etkin müdahaleler neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Yangının Boyutu ve Zarar Gören Alan

Yangının etkisiyle toplam 81 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedilmiştir. Dronla yapılan görüntülemede, soğutma çalışmalarının sürdüğü alanın durumu gözler önüne serildi.

Yangının Çıkış Anı ve Bildirimler

Yangının ilk çıkış anına dair görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınmıştır. Görüntülerde, dağlık alandaki ormanlık alanın kısa sürede alevlere teslim olduğu görülmektedir.

Yetkililerden Açıklamalar

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir elektrik direğinden çıktığı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Vali Şahin, yangın dolayısıyla 30 evin tahliye edildiğini ve yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü dile getirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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