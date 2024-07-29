Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın yanı sıra 4 sera zarar gördü.

Bölgeye Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının alınmasının ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker ve yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Alevler Rüzgarın Etkisiyle Yayılma Gösterdi

Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki seralara da sıçramış durumda. Ancak, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileri, yoğun bir mücadele ile yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangının Sonuçları ve Önlemler

Yangın sonucunda zarar gören 2 hektar ormanlık alan ve 4 sera için incelemeler başlatıldı. Yetkililer, bu tür olayların önüne geçilmesi adına gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.