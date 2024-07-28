Antalya'da Orman Yangını: Müdahale Süreci ve Son Durum

Antalya'da Yangın Alarmı

Antalya'nın Serik ilçesi, Yumaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangının sebebi henüz netleşmedi, ancak yapılan araştırmalar sonucu yıkılan bir elektrik direğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan anında müdahale edildi. Yangında 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz ve 11 su ikmal aracı ile 500'den fazla personel görev aldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Vali Şahin’den Açıklamalar

Vali Şahin, yangının yayılma sebeplerine değinerek, 'Rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklık yangının hızla yayılmasına neden oldu. Şu anda rüzgarın dinmesiyle kontrol altına alındı' dedi.

Son Durum ve Alınan Önlemler

Yangın nedeniyle yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü ve tedbir amacıyla 30 kadar ev boşaltıldı. Bir evin yandığı bildiriliyor ancak dumandan dolayı durumu tespit etmekte zorluk çekiliyor. Yangının söndürülmesinin ardından zarar tespit çalışmaları yapılacak.

Vali Şahin, gece boyunca soğutma ve kontrol çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.