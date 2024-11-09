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Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Güzören Mahallesi'nde yangın çıktı, ekipler müdahaleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:19
Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Yangın Alarma Geçirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Güzören Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Yangının büyümemesi için ekipler, yangın söndürme çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Özellikle sıcak havanın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın alanında, ekiplerin koordinesi büyük önem taşıyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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