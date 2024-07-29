Antalya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Antalya'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde, dün meydana gelen orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları sürmektedir. Gece boyunca gece görüşlü iki helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi, alevlerin kontrol altına alınması adına çaba göstermiştir.

Yangının Kontrol Altına Alınması İçin Yoğun Çaba

Yangın, kısmen kontrol altına alınmış durumda. Alevlerin ilerlemesi, ekiplerin gerçekleştirdiği gece müdahalesi sayesinde engellenmiştir. Güneşin doğmasıyla birlikte, yangın söndürme ekiplerine iki helikopter daha katılmıştır.

Vali Şahin'den Açıklama

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere verdiği demeçte, yangının yıkılan bir elektrik direğinden kaynaklandığı ihtimalinin bulunduğunu belirtmiştir. Vali, yangın nedeniyle yaklaşık 30 evin boşaltıldığını ve 60 hektar alanın etkilendiğini aktarmıştır.

Güçlü Müdahale ile Daha Fazla Zarar Önleniyor

Yangın bölgelerinde yürütülen çalışmalar, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla zarar görmemesi için titizlikle sürdürülmektedir. Yangınla mücadele eden ekipler, federal ve yerel yönetimlerin desteğiyle operasyonlarını kararlılıkla devam ettirmektedir.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.