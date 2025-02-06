Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Antalya'da Orman Yangınına Müdahale

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, bölgede etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangının çıkmasının ardından, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ekipler var gücüyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.