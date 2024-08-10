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Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Tedbirler

Antalya'da orman yangınlarına karşı Jandarma komandoları 24 saat devriye geziyor, yangın tehdidine karşı önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:10
Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Tedbirler

Antalya'da Orman Yangınlarına Karşı Etkin Önlemler

Son dönemde Antalya'da artan orman yangınlarına karşı, Jandarma asayiş ve komando timleri aralıksız devriye görevine başladı. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki bu ekipler, ormanlık alanlarda yangınların önlenmesi ve mevcut yangınların kontrol altına alınması adına 7 gün 24 saat aktif olarak çalışmaktadır.

Zorlu Koşullarda Denetim

Komandolar, zorlu arazi koşullarında dahi girilmesi güç alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Yangınların daha hızlı tespit edilmesi için dron kullanarak geniş alanları tarıyor, şüpheli görülen hareketleri saha ekiplerine anında bildirerek yangın tehdidine hızlı müdahale etme imkanı sağlıyorlar.

Kurşunlu Şelalesi'nde Önlemler

Asayiş ve komando timleri, doğal güzellikleriyle bilinen Kurşunlu Şelalesi'nin bulunduğu ormanlık alanlarda denetimler gerçekleştirdi. Jandarma Trafik Timleri, ormanlık alanlara girmek isteyen araçları kontrol ederken, sürücülere sigara izmariti atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Komutanın Açıklamaları

Aksu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, ormanlık alanlarda 22 timle görev yaptıklarını belirterek, "Ormanlık alanlar ve ormanlara erişim yollarında 24 saat görev yapıyoruz. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak önleyici tedbirler alıyoruz" dedi.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının...

Antalya'da, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 24 saat boyunca ormanlık alanlarda devriye görevi yapmaya başladı.

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