Antalya'da Ormanlık Alanda Bir Kişinin Ölümü

Antalya’da Üzücü Bir Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ormanlık bir alanda çadırda yaşayan 62 yaşındaki Altan Tokgöz'ün hayatını kaybetmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Güzeloba Mahallesi'ndeki Lara Caddesi'nde uzun süredir çadırda kalan Tokgöz'den, arkadaşları bir süre haber alamadı. Endişelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahelesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tokgöz'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından, Tokgöz’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin İncelemesi Sürüyor

Yetkililer, olay hakkında detaylı bir soruşturma başlatırken, Tokgöz’ün ölümü ile ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.