Antalya'da Ormanlık ve Sazlık Alanda Yangın Söndürüldü

Yangın Antalya'nın Kemer İlçesinde Çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Kaymakamlığı karşısındaki ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememiştir.

Hızlı Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Yangının çıkışını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, İlçe Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri olay yerine sevk edildi. Rüzgarlı koşullar altında yangına müdahale eden ekipler, vatandaşların da desteğiyle, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Yetkililer Bölgedeydi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yangın bölgesine gelerek, olay hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Topaloğlu, yangına hızlı müdahale için arazöz ve kepçelerle destek verildiğini ifade etti.

Başkan Topaloğlu, ayrıca rüzgarın etkili olduğunu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, İlçe Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ile polis ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, İlçe Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ile polis ekipleri müdahale etti.