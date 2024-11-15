Antalya'da Otel İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Otel İnşaatında Trajik Kaza

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Belek turizm merkezindeki bir otel inşaatında çalışan 28 yaşındaki Musa Laçin, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Laçin, düştüğü yerin hemen ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi ile olay yerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Musa Laçin, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Laçin'in cenazesi, memleketi Batman'da defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.