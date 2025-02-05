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Antalya'da Oto Yıkamacıdaki Genç Ölümü Davasında Sanıklar Mahkemede

Antalya'da 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Olay ayrıntıları mahkeme sürecinde gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:57
Antalya'da Oto Yıkamacıdaki Genç Ölümü Davasında Sanıklar Mahkemede

Antalya'da Oto Yıkamacıda Genç Ölümü Davası

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu, 5 sanık hakim karşısına çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Sercan Baki Davran ile 'delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuksuz yargılanan Ş.T, H.M. ve H.A. katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık E.E.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanıkların İfadeleri

Söz verilen sanık Sercan Baki Davran, maktul Arda Bağuç ile kendisinin aynı iş yerinde çalıştığını ve 2-3 hafta boyunca konteynerde birlikte kaldıklarını belirtti. Olay günü, konteynerin kapısının karşısındaki koltukta otururken bir anda silah sesi duyduğunu ve maktulün başının üzerine kan geldiğini gördüğünü ifade etti. “Maktulü öldürmedim, intihar etti.” diyerek savunma yaptı.

Sanık Davran, mahkeme başkanının sorusu üzerine, olay anında kendisine ait ruhsatsız silahın yanında durduğunu ve maktulün de bir silah bulunduğunu ileri sürdü. Olay sırasında başka bir sanık olan E.K.K., iki kişinin de elinde silah olduğunu iddia etti ve “Dışarıya koşup 'Arda kafasına sıktı, hemen ambulans çağırın' dedim.” dedi.

Market Sahibi ve Diğer Sanıkların İfadeleri

Tutuksuz sanık market sahibi Ş.T., sanıkların marketine gelip silah bıraktıklarını ve sonra koşarak konteynere gittiklerini anlattı. H.M. ise şehir dışına çıkan bir kişi tarafından aranarak olayın haber edildiğini ifade etti.

Olay, 18 Mart 2024 tarihinde Döşemealtı ilçesindeki oto yıkama dükkanında meydana geldi. Maktul Arda Bağuç’un intihar ettiği ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, Bağuç'un tabancayla vurularak öldüğünü belirlemişti. Olayla ilgili gözaltına alınan sanıklardan Sercan Baki Davran tutuklanırken, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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