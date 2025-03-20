Antalya'da Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'da Feci Kaza

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Antalya Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

O.E. idaresindeki 07 BBB 15 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.B. tarafından kullanılan 07 CAC 690 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü O.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan O.E'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Y.B. ve yanında bulunan M.Ü. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma sürdürülmektedir.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.