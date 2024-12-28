Antalya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. İsmail Y.'nin kullandığı 07 APP 322 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi D-400 kara yolunda Aziz Nural'ı (38) taşıyan 35 NZ 085 plakalı başka bir otomobille çarpıştı.

Olayın Detayları ve Müdahale

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle Nural'ın aracı 30 metre sürüklendi ve hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hızla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Hastaneye ulaştırılan yaralılardan Aziz Nural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.