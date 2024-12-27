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Antalya'da Otomobilin Falezlerden Denize Düşmesi: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:33
Antalya'da Otomobilin Falezlerden Denize Düşmesi: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Otomobille Falezlerden Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Şirinyalı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir otomobilin falezlerden denize düşmesi sebebiyle kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Olay, iki gün önce gece saatlerinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobilin Durumu ve Çalışmalar

Olay yerine ulaşan ekipler, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaştı. Falezlerden yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düşen araç, hurdaya döndü ve vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri, otomobilde olduğu düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yetkililerden Açıklama

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile birlikte olay yerine gelen Vali Hulusi Şahin, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili olarak Engin Ş'nin ailesiyle görüşen Şahin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla çalışma yapıyor." şeklinde konuştu.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Otomobilin denize düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kayıtlarda, otomobilin boşluk alanda bir süre bekledikten sonra kendi etrafında bir tur attığı ve saat 19.24’te hızla uçuruma doğru ilerlediği görülüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece verilen aranın ardından sabah tekrar başlanan çalışmalarda, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece verilen aranın ardından sabah tekrar başlanan çalışmalarda, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı.

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