Antalya'da Pansiyon Odasında 39 Yaşındaki Ümit Kalın Ölü Bulundu

Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 460. Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda, 39 yaşındaki Ümit Kalın odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, aynı odada daha önce kalan arkadaşı, son 2-3 gündür kendisine ulaşamayınca durumu pansiyon yetkililerine bildirdi. Yetkililer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri odaya girdiklerinde Ümit Kalın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan belediye tabibi, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Kalın'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

