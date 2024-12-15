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Antalya'da 'Paris 2' Batığına 110 Türk Bayrağı Asıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 'Paris 2' batığına 110 Türk bayrağı asarak anma etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:33
Antalya'da 'Paris 2' Batığına 110 Türk Bayrağı Asıldı

Antalya'da Anma Etkinliği

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'nda topçu atışıyla batırılan 'Paris 2' gemisine düzenlenen dalış etkinliği dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, 110 Türk bayrağı batığa asıldı.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın 'Paris 2' ve 'Alexandra' savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve su altı topluluğu üyesi öğrenciler, batığa dalış yaparak bu anı ode ettiler.

Prof. Dr. Gökoğlu, dalış sırasında batığa 110 Türk bayrağı astıklarını belirtti. Ayrıca, 'Paris 2' gemisinin batırıldığı esnada 145 top atışı yapıldığını, geminin ise 110 isabet aldığını ifade etti.

Gökoğlu, isabetle hedefini vuran 110 top atışı dolayısıyla 110 Türk bayrağının asıldığını söyledi. Bu etkinlik, hem deniz tarihi açısından hem de ulusal hafıza açısından önemli bir anma niteliği taşıyor.

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