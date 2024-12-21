Antalya'da Parkta Korkunç Bulgu: Bir Kişi Ölü Bulundu

Olayın Ayrıntıları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Rauf Denktaş Parkı'nda kaygı verici bir durum yaşandı. Parkta hareketsiz şekilde yerde yatan bir kişi, parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından fark edildi.

Gözlemlenen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, ihbarlarıyla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin Hakan Usludere (49) olduğu belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Hakan Usludere'nin hayatını kaybettiği anlaşılırken, cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma ise polis ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

Halkı tedirgin eden bu olay, mahalle sakinleri arasında endişe yaratırken, yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.