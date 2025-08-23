DOLAR
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti

Kepez'de pastanede çıkan silahlı kavgada Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin ateş açması sonucu 2 kişi öldü; şüpheli daha sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:05
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti

Antalya'da pastanede silahlı kavga: Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü, ardından intihar etti

Kepez ilçesindeki bir pastanede yaşanan olayda, Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan iş yeri sahibi Kerim Üre (54), çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş açtı. Olayda iki kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki pastanede, iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışan Elif Kılıç (32) ve yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ile Fırat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılara yapılan müdahaleye rağmen her iki kişi de kurtarılamadı.

Şüphelinin kaçışı ve intihar

Olay yerinden ayrılan şüpheli Kerim Üre, daha sonra Habibler Mahallesi'nde bulunarak intihar etti.

Güvenlik kamerası kaydı

Olay anı, iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Üre'nin kavga sırasında belinden silahını çıkarıp önce havaya ateş ettiği, ardından Fırat ve Kılıç'a doğru ateş ettiği ve sonrasında koştuğu yer alıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar...

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar...

