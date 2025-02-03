Antalya'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Eren Ö. (25) idaresindeki 07 V 4499 plakalı pikap ile Halil B. yönetimindeki 07 MSJ 41 plakalı otomobilin Antalya-Denizli kara yolu Termessos Kavşağı'nda çarpışması ile meydana geldi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Halil B. ve yanındaki Fadime B.’yi kurtardı.

Kazada yaralanan sürücüler ve Fadime B, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.