Antalya'da Polis Memurunun Eşi ve 2 Kızı Öldü — Cenazeler Çankırı'ya Gönderildi

Antalya'da polis memurunun eşi ve iki kızının cenazesi teslim alındı

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden eşi ve iki kızının cenazeleri, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketleri Çankırı'ya götürüldü.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartman girişinde, yıllık izinde olduğu öğrenilen ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G., ekipler tarafından oturur halde bulundu. M.G.'nin elindeki beylik tabanca meslektaşları tarafından alınırken, daireye giren ekipler salonda Fatma Gıyar (31) ile oturma odasında çiftin kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar (4)'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazelerin teslimi

İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morga gelen aile yakınları, cenazeleri teslim alarak defin işlemleri için memleketleri Çankırı'ya götürdü. Morg önündeki aile yakınlarının üzüntüsü dikkat çekti.

Soruşturma ve iddialar

Polis memuru M.G. hakkında soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. İddialara göre çiftin bir süredir ailevi problemleri vardı. Ayrıca, M.G.'nin Diyarbakır'da görevliyken deprem anında ailesini kurtarıp Antalya'ya gönderdiği ve daha sonra Antalya'ya tayininin çıktığı bilgileri paylaşıldı. Emniyette ifade vermek istemeyen M.G.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

M.G. VE EŞİ FATMA GIYAR