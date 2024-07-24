Antalya'da Psikolojik Sorunlu Bireye Özel Harekat Müdahalesi

Antalya'daki Olayın Detayları

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi'nde yaşanan olayda, psikolojik sorunlar yaşayan bir birey evindeki eşyaları dışarıya atıp, kendisine zarar vermeye başladı. Olay, Demetevler Sitesi'nde gerçekleşti.

Komşuların İhbarı ve Ekiplerin Müdahalesi

Şahıs, 9. kattan aşağıya eşyalarını atmaya ve evinin mutfağında ateş yakmaya başlayınca, durumunu fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel Harekatın Müdahalesi

Polisleri görünce balkona çıkarak kendisine zarar vermeye başlayan kişi, kapıyı açmayınca müdahale için özel harekat ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonunda ekipler kapıyı kırarak içeri girdi ve şahsı dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Mahalle Sakinlerinin Görüşleri

Mahalle sakinlerinden Gizem Ölmez, olay hakkında gazetecilere verdiği bilgide, psikolojik sorunları bulunan bu kişinin uzun yıllardır aynı binada ikamet ettiğini belirtti. Ölmez, "Bir haftadır evindeki eşyaları balkondan aşağıya atıyordu. Öğlen saatlerinde evinde ne varsa atmaya başladı. Komşular polise haber verdi. Evi de ateşe verdikten sonra kendisi yangını söndürdü. Ekiplerin geldiğini gördükten sonra balkona çıkıp, atlamaya çalışır gibi hareketler yaptı. Ablası itfaiyenin merdiveniyle yukarı çıkıp konuştu. Polisler saatlerce burada beklediler," dedi.

Ölmez, yaşanan bu olay sırasında birçok kişinin tehlike atlattığını da sözlerine ekledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evindeki eşyaları dışarı atan ve kendisine zarar veren kişi, ekiplerce müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Demetevler Sitesi'nde meydana geldi.