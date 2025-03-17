Antalya'da Ramazan Bayramı Öncesi Market Fiyat Denetimi

Antalya'da Market Fiyat Denetimleri Sıkılaşıyor

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimler, Muratpaşa ilçesi'nde yapıldı ve marketlerin raf ile kasa fiyatları karşılaştırılarak faturalar incelendi.

Ticaret İl Müdürü Açıklama Yaptı

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Özşahan, fiyat etiketlerinin kontrolü, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, ayrıca meyve ve sebze reyonundaki ürünlerin künyelerinin incelendiğini belirtti.

Denetimlerin her ay haftada iki kez yapıldığını vurgulayan Özşahan, RAMAZAN Bayramı öncesi kontrolleri artırdıklarını ifade ederek, ocak ayından bu yana 8 bin 600 firmanın 1 milyon 118 bin ürününün denetlendiğini açıkladı. Bu süreçte, tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 469 firmanın toplamda 4 milyon lira ceza aldığını kaydetti.

Halkın Görüşleri

Marketlerde alışveriş yapan Gamze Aktaş ise, ihtiyaçları için dışarı çıktığında genellikle üç market arasında fiyat karşılaştırması yaptığını dile getirerek, “Hepsinin fiyatlarının eşit tutulması açısından bu kontroller gerçekten çok mantıklı ve uygun. İnşallah sonuç verir.” dedi.

Bir diğer tüketici Halil İbrahim Demir ise, “Günümüzde görüyoruz ki her şey güven. Güvenmek için de böyle denetimlerin daha fazla, daha sık olması gerekiyor. Biz de gönül rahatlığıyla alışverişlerimizi yapalım.” ifadelerini kullandı.

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki denetimlerde, marketlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki denetimlerde, marketlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.