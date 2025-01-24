Antalya'da Ruhsatsız 19 Tabanca ve 20 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, ruhşatsız 19 tabanca ve 20 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, istihbarat ve KOM ekipleri, bireysel silahlanma ile mücadele amacıyla ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 19 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 20 av tüfeği, 270 tabanca fişeği, 218 av tüfeği fişeği ile 15 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 24 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 19 tabanca ve şarjör, 20 av tüfeği, 270 tabanca fişeği, 218 av tüfeği fişeği ile 15 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi.