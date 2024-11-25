Antalya'da Rus Uçağının Motorunda Yangın: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Rus Uçağında Motor Yangını: Yolcular Güvende

Antalya Valiliği, Rusya-Antalya seferini yapan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın motorunda çıkan yangına dair açıklama yaptı. Havalimanına iniş sırasında motor kısmında yangın meydana gelen uçak ile ilgili, 89 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Acil Durum Çağrısı ve Müdahale

Açıklamada, uçağın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat ettiği, yangının iniş esnasında meydana geldiği belirtildi. Saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na iniş yapmasının ardından, pilotlar tarafından acil durum çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Valilik, yangına 21.36'da Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini açıkladı. Uçaktaki yolcuların ve mürettebatın tamamının 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edildiği bildirildi. Başka olumsuz bir durum yaşanmadığı vurgulandı.

Pist Çalışmaları ve Kalkışlar

Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam ederken, havalimanındaki tüm inişlerin gece saat 03.00'e kadar iptal edildiği duyuruldu. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir.

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Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Rusya-Antalya seferini yapan uçağın sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktığını, yolcu ve mürettebatların tahliye edildiğini bildirdi.