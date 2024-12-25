Antalya'da Sağanak ve Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili

Antalya'da Sağanak Yağış ve Kar Yağışı

Antalya'nın kent merkezi ile bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı gözlemleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için "Turuncu" kodlu uyarıda bulundu. Gece boyunca süren rüzgar ve yağış, sabah saatlerinde zaman zaman fırtınaya ve gök gürültülü sağanağa dönüştü.

Kent merkezindeki sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Fırtına sonucunda bazı ağaçlar devrildi ve bu durum ulaşımda aksamalara yol açtı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Rüzgarın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bazı kişiler, yağışlı havaya rağmen sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele

Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinde kar yağışı etkilerini gösterdi. Özellikle Korkuteli ilçesinin Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallelerinde yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Korkuteli Belediyesi ekipleri, mahallelerin yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisinde de yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Bazı tır ve kamyonlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kemer ilçesinde, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesindeki Olympos Teleferik ile Beydağları üzerindeki Saklıkent Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Kaş ilçesinde yer alan 54 mahalleden 15'inde kar yağışı gözlemleniyor.

Su Baskınları ve Olumsuz Etkiler

Demre ilçesinde etkili olan sağanak, turistik Kekova bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Üçağız Mahallesi'nde derelerin taşması sebebiyle sular, bakımı yapılan kayıkları sürükledi.

Alanya'da ise sağanak nedeniyle bodrum ve zemin kattaki bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Hacet Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çökmesiyle ciddi hasar meydana geldi. Ayrıca, İncekum Mahallesi'nde dolu hava koşullarını olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kumluca'da 173,3, Alanya'da 124, Elmalı orman sahası'nda 102,4, İbradı'da 94, Manavgat'ta 79 ve Antalya Havalimanı'nda 47,8 kilogram yağış düştü.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bazı kişiler yağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen sahilde yürüyüş, spor yapmaya tercih etti.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bazı kişiler yağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen sahilde yürüyüş, spor yapmaya tercih etti.