Antalya'da Sağanak Yağış ve Fırtına Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Zorlaştırdı

Antalya'da, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılara rağmen akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, vatandaşları zor durumda bıraktı. Şiddetli yağışların yollarda su birikintileri oluşturması ve ağaçların devrilmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yetkililer Uyarıda Bulundu

Polis ve itfaiye ekipleri, etkili hava koşullarıyla mücadele etmek üzere kentte gerekli çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu gibi doğal afetlere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Hava Koşulları İyileşecek

Uzmanlar, hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesini beklediklerini belirtti. Ancak, halkın tedbirli olmaya devam etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.