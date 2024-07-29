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Antalya'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısı Yaralanmaya Neden Oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 69 yaşındaki Halil Aksay bisikletten düştü ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:08
Antalya'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısı Yaralanmaya Neden Oldu

Antalya'da Sahipsiz Bir Köpeğin Saldırısı Sonucu Yaralanma Olayı

Antalya'nın Serik ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucunda 69 yaşındaki Halil Aksay, elektrikli bisikletinden düştü ve yaralandı. Olay, Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde alışveriş yapmak için evden çıkan Aksay'ın 3 tekerlekli bisikletiyle seyir halindeyken gerçekleşti.

Halil Aksay, saldıran köpekten kaçmaya çalışırken bisikletinin devrilmesi sonucu ayağından ciddi şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksay'ı hastaneye kaldırdı ve yapılan muayene sonucunda ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.

Gerekli tedavi işlemlerinin ardından hastanede ameliyat edilen Aksay, olayın meydana geldiği 5016 Sokak'ta başıboş köpeklerin bulunduğunu belirtti. Aksay, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sokakta çok sayıda sahipsiz köpek var. Acil tedbir alınması gerekiyor. Yakınında pazar yeri var ve okulda açılacak. Okula giden çocuklarımız o yolu kullanıyor. Daha önce torunuma köpekler saldırmaya çalıştı, bu gerçekten tehlikeli. Yetkililerden acil müdahale bekliyorum."

Aksay, bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli...

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen Halil Aksay yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli...

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen Halil Aksay yaralandı.

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