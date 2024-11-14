Antalya'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Ölen Mahra'nın Davasında Beraat Kararı

Mahra Melin Pınar'ın Ölümü Üzerine İhmal Davası

Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 Mart 2022 tarihinde sahipsiz köpeklerden kaçarken bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar ile ilgili ihmal davasında dönemin Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü beraat etti.

Mahkemede Yaşananlar

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık G.G.M, Pınar'ın babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, söz konusu olayda ihmali veya suçu olmadığını belirten G.G.M, beraatini istedi.

Mahkeme, savcılığın mütalaası sonrasında Veteriner Hizmetleri Müdürü'nün beraatine hükmetti. Bu karar, Mahra Pınar'ın ailesi ve destekçileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Ailenin Tepkisi ve İleriye Dönük Adımlar

Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, adliye çıkışında duygusal anlar yaşadı. Üzgün olduklarını ifade eden Pınar çifti, mahkeme kararına itiraz edeceklerini belirtti. Aileye destek olmak amacıyla adliye önünde toplanan bir grup vatandaş da kararı protesto etti.

Olayın Detayları

Küçük Mahra, sahipsiz köpeklerden kaçarken İrfan Y. tarafından kullanılan 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. İlk müdahale Serik'teki hastanede yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra'nın, beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyat sonucunda sağ bacağı diz üstünden kesilmişti. Ancak genç kız, 28 Mart 2022'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.