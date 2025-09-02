DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Antalya'da Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya Konyaaltı'nda sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.Y. tutuklandı, M.S.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:41
Antalya'da Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'da sahte altın satışı iddiasıyla 1 tutuklama

Antalya'da bir kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Operasyon ve gözaltı

Valiliğin açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki bir kuyumcuda sahte altın satıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.Y. ve M.S.D. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında 3 sahte altın zincir ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

Antalya'da bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli
4
İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde ‘İyi Niyetten Yoksun’
5
Bodrum'da teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
7
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: 'İsrail’den korkmuyoruz'

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter