Antalya'da Sahte Altın Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'da sahte altın satışı iddiasıyla 1 tutuklama

Antalya'da bir kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Operasyon ve gözaltı

Valiliğin açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki bir kuyumcuda sahte altın satıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.Y. ve M.S.D. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında 3 sahte altın zincir ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

