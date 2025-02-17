Antalya'da Sahte Altın Satan İki Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın satan iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:45
Antalya'da Sahte Altın Satan İki Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Sahte Altın Operasyonu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahte Altın ve Yakalanan Zanlılar

Yapılan çalışmalarda, Y.E.Ş. ve Y.S'nin iki iş yerinde toplam 23 sahte gram altın bozdurduğu tespit edildi. Zanlıların kaldığı otel belirlenerek odalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır halde paketlenmiş 79 sahte altın (her biri 1 gramlık), bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, zanlıları "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutukladı.

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