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Antalya'da Sahte Güzellik Uzmanına Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Antalya'da kaçak tıbbi işlemler yapan sahte güzellik uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:22
Antalya'da Sahte Güzellik Uzmanına Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Antalya'da Kaçak Güzellik İşlemleri Yapıldığı Ortaya Çıktı

Antalya'da, güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler gerçekleştiren sahte güzellik uzmanı gözaltına alındı. R.G. isimli şüphelinin, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği operasyon sonucunda şüphelinin minibüsünde ve evinde yapılan detaylı incelemelerde, botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemleri gerçekleştirerek insan sağlığını tehlikeye soktuğu belirlendi.

Yapılan operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olarak değerlendirilen 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı tıbbi cihaz ele geçirildi.

Adli Süreç ve Serbest Bırakılma

Gözaltına alınan R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalarda, zanlının birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ancak mahkeme, R.G.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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