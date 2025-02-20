Antalya'da Sahte İçki Operasyonunda Tutuklama Gerçekleşti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, sahte içki imalatı nedeniyle bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:19
Antalya'da Sahte İçki Operasyonunda Tutuklama Gerçekleşti

Antalya'da Kaçak İçki İmalatı Operasyonu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyon, sahte ve kaçak içki üretimine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sahte içki imal ettiğini ve piyasaya sürmeye hazırlandığını tespit etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliye ait adreste yapılan aramada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Ekipler, 5 bin litre kaçak ve sahte etil alkol, 35 alkol kiti, 3 bin 76 şişe kapağı ve kapüşon, 6 bin 457 bandrol ve 3 bin 864 marka etiketi buldu.

Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yapılan bu operasyon, Antalya'daki sahte içki faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin daha da arttığını gösteriyor ve kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekiplerce şüpheliye ait adreste yapılan aramada, 5 bin litre kaçak ve sahte etil alkol, 35 alkol kiti, 3 bin 76 şişe kapağı ve kapüşon, 6 bin 457 bandrol ve 3 bin 864 marka etiketi ele geçirildi.

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