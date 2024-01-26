Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

6 kişinin evinde sahte zeytinyağı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı, 80 litre pamuk yağı ve 1500 plastik bidon bulundu.

Şüphelilerin, pamuk ve soya yağlarını yurt dışından kaçak olarak getirip içine endüstriyel boya ve aroma katarak sahte zeytinyağı yaptıkları ve bunları piyasaya dağıttıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, "gıda maddesi üreterek insan sağlığını tehlikeye atmak" suçundan yargılanacak.