Antalya'da Saldırgan Köpeğin Yeniden Sokağa Bırakılması Tartışma Yarattı

Antalya’da Saldırgan Köpeğin Geri Bırakılması Üzerine Tartışmalar Başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, saldırgan olarak değerlendirilen bir köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiaları gündeme geldi. Olay, Altıntaş Mahallesi'nde yer alan bir sitenin önünde yaşandı.

Olayın Gelişimi

Halktan gelen ihbarlar sonucunda, Antalya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği barınağa götürdü. Ancak, bir site sakini olan Ö.Y., barınaktan bu köpeği sahiplenerek, sokağa geri bıraktı. Sakinler, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Site Sakinlerinin Endişeleri

Site sakinlerinden Özcan Özdoğan, iki yıl boyunca söz konusu saldırgan köpek nedeniyle şikayetçi olduklarını belirtti. Özdoğan, "Köpek sürekli burada yatıp kalkıyor. Gelip geçenlere de saldırıyor. Burada başka köpekler de var, ama biz sadece bir tanesinden şikayetçiyiz," dedi.

Bunun yanı sıra, Sait Duran Özdemir de, köpeğin eşini ısırdığını ifade ederek, "Hayvanları çok seviyoruz, ama bu köpeğin bir an önce alınması gerekiyor," diye konuştu. Olay, site sakinleri arasında huzursuzluğa yol açtı ve köpeğin tekrar barınağa alınmasını talep ettikleri bildirildi.

Sonuç ve Gelişmeler

Söz konusu olay, hem yerel halkın hem de hayvan severlerin tepkisini topladı. Site sakinleri, belediyeden acil bir çözüm bekliyor ve güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyorlar.

Antalya'da saldırgan olduğu için vatandaşlarca yapılan şikayet üzerine belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülen sahipsiz köpeğin, bir vatandaş tarafından sahiplenilerek yeniden sokağa bırakıldığı ileri sürüldü. Köpeğin yemek verirken eşini ısırdığını ve kendisine de saldırdığını ifade eden Sait Duran Özdemir, AA muhabirine açıklama yaptı.

Antalya'da saldırgan olduğu için vatandaşlarca yapılan şikayet üzerine belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülen sahipsiz köpeğin, bir vatandaş tarafından sahiplenilerek yeniden sokağa bırakıldığı ileri sürüldü. Köpeğin yemek verirken eşini ısırdığını ve kendisine de saldırdığını ifade eden Sait Duran Özdemir, AA muhabirine açıklama yaptı.