Antalya'da Şelalede Boğulma Olayı

Antalya'daki Trajik Olay

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan acı olayda, serinlemek için Uçansu Şelalesi'ne giren İran uyruklu bir turist, boğuldu.

Olayın İç Yüzü

İran asıllı Mohsen Boreshjan (40), Gebiz Mahallesi'nde yer alan Uçansu Şelalesi'ni gezmekteydi. Kız arkadaşı ile birlikte şelalenin döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya giren Boreshjan, bir süre sonra kayboldu.

İlk Müdahale ve Sonuç

Boreshjan'ın suya girdiği yerden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, Boreshjan'ı bulmak için suda arama çalışmaları başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Boreshjan'ın cansız bedeni suda bulundu.

Olay sonrası Boreshjan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için şelaleye giren İran uyruklu turist boğuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için şelaleye giren İran uyruklu turist boğuldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için şelaleye giren İran uyruklu turist boğuldu.