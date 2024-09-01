Antalya'da Serada Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trajik Kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kızılot Mahallesi'nde bir sera kazası meydana geldi. Sonbahar hazırlıkları için serada çalışan Ahmet Yüce (40), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Yüce’yi hızla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yüce kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri

Yüce'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Morgu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından, defnedilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine gönderildi.