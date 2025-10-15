Antalya'da 'Sessizliğin Bedeli Gazze' Söyleşisi: Sanat ve Medyanın Sorumluluğu

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:59
Antalya Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sessizliğin Bedeli Gazze' söyleşisinde Filistin ve Gazze'deki insanlık dramı, ateşkes anlaşmasının etkileri ile medya ve sanat camiasının bu konudaki sorumlulukları ele alındı. Etkinlik, Döşemealtı Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ali Nuri Türkoğlu: Sanatın şahitliği ve toplumsal hafıza

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Emre Bozkurtlar moderatörlüğünde yapılan oturumda "Sanatın Şahitliği Empati ve Toplumsal Hafıza" başlıklı konuşmasını sundu. Türkoğlu, Gazze'de unutulan soykırımın tekrarlandığını belirterek, "Türk ve Müslüman olmak, Anadolulu olmak, bu toprakların insanı olmanın bir bedeli var. 'Türk beklenendir' meselesi..." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu ayrıca, Gazze'de yaşanan zulme ses çıkarmayan sanat camiasından bazı isimlere kırgın olduğunu, bunu sosyal medyadan yazdığı bir mektupla ilettiğini ve topyekûn güçlü, gür bir ses duymamanın utancını taşıdığını dile getirdi.

Özlem Doğan: Sahadan tanıklık ve dezenformasyonla mücadele

Gazeteci Özlem Doğan, "Sahadan Tanıklık, Doğrulama, Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı konuşmasında sahadaki gözlemlerini aktardı. Doğan, Filistin ziyaretinde İsrail güçlerinin Müslümanların camilerde ibadet etmelerine izin vermediğini belirtti.

Doğan, Mescid-i Aksa içindeki müzede Hürrem Sultan'ın gönderdiği yemek çizelgesi ve Topkapı Sarayı'ndan gönderilen kazanların olduğuna dikkat çekerek, bu son kalıntıların da İsrail güçlerince yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Bugünkü soykırımın Irak, Suriye ve Bosna Hersek örnekleriyle benzerlik taşıdığını vurgulayan Doğan, "Biz Orta Doğu coğrafyasında olmanın ve Müslüman olmanın bedelini ödüyoruz. Gazze de bu bedeli ödüyor. Aktörler değişmiyor. Yanına başka soykırımcı aktörler ekleniyor." dedi.

Doğan ayrıca, boykot listelerindeki bazı yiyecek ve giyim markalarının "nasılsa bizim başımıza gelmez" düşüncesiyle Türkiye'de yeterince boykot edilmediğini belirterek, bu konuda daha fazla duyarlılık çağrısında bulundu.

Plaket takdimi

Söyleşinin sonunda Antalya Bilim Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Adalet Kulaksız, Ali Nuri Türkoğlu ve Özlem Doğan'a plaket takdim etti.

