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Antalya'da Sıcak Hava Dalgası ve Serinletici Etkinlikler

Antalya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Tatilciler serinlemek için havuzda su eğlencelerine katılıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:45
Antalya'da Sıcak Hava Dalgası ve Serinletici Etkinlikler

Antalya Sahillerinde Sıcak Hava Yoğunluğu Devam Ediyor

Son günlerde Antalya, yüksek sıcaklık ve nem ile mücadele ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 37 dereceye kadar ulaştı ve nem oranı yüzde 58 olarak kaydedildi.

Tatilcilerin Serinlemek İçin Tercih Ettikleri Yerler

Sıcak havadan bunalan hem yerli hem de yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeye çalışıyor. Bu arada, turizm tesisleri de misafirlerine çeşitli etkinlikler sunarak serinleme imkanı sağlamaya gayret ediyor.

Limak Lara Otel'de Buzlu Etkinlikler

Kundu Turizm Merkezi'nde yer alan Limak Lara Otel, tatilcilerini buz atarak havuzda serinletme projesi gerçekleştirdi. Bu etkinlik, misafirler arasında büyük ilgi gördü ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Havuz etrafında toplanan kalabalık, renkli görüntülere sahne olurken, misafirler havuzda serinleme fırsatı buldular. Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenen gösteriler ve köpük parti etkinliği ile beraber misafirlere, havuz kenarında buzlu meyve ve içecek servisleri de yapıldı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan kent...

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan kent...

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan kent...

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

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