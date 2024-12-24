Antalya'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Antalya'da Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Antalya'da son dönemlerde etkisini artıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği "Turuncu" kod uyarısı çerçevesinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü ve zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Su Birikintileri ve Trafik Sorunları

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çektiler. Bazı vatandaşlar, yağıştan korunmak amacıyla otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınırken, diğerleri yağmura aldırış etmeden sahil bandında yürüyüş ve spor yapmaya devam etti.

Eğitime Ara Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları üzerine Antalya Valiliği, bugün kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkili yağış nedeniyle sabah saatlerinden itibaren tüm ekiplerin sahada olacağını belirtti ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yağış Devam Ediyor

Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Antalya’da yaşayan vatandaşların, bu sürede tedbirli olmaları gerektiği ifade ediliyor.