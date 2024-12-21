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Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri su altında kaldı ve yollar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:26
Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış, birçok vatandaşın hayatını olumsuz etkiledi.

Manavgat'ta Su Baskınları

Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonucunda Milli Egemenlik, Aydınevler ve Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri su altında kaldı.

İlçede bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu ve Side Kavşağı'nda birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Vatandaşlar ve belediye ekipleri, su baskınları nedeniyle mağdur olan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları başlattı.

Alanya ve Serik'te Durum

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış, bazı yollarda ve arazilerde su birikintilerine yol açtı.

Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintilerinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, bir yolcu otobüsünden görüntülendi.

Yağışların bölgede neden olduğu bu olumsuzluklar, Antalya halkının zarar görmeden yollarına devam edebilmesi için yetkililerin dikkatini çekiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

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