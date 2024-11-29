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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Gözaltı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kişi silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:57
Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Gözaltı

7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, silah kaçakçılığı üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda bu operasyon düzenlendi.

Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon çerçevesinde, belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin ev ve araçlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda, toplam 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 335 havalı tüfek saçması ve 3 tabanca şarjörü bulundu. Bu olay, Antalya bölgesindeki silah kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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