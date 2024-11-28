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Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 2 Zanlı Tutuklandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki parkta gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:08
Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 2 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Şok Eden Silahlı Saldırı

Antalya'nın merkezi Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parkta, 26 Kasım tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı neticesinde 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, Yenigün Mahallesi 1070 Sokak’ta meydana geldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olayın Detayları ve Yaralılar

Yiğit A. (18) ile birlikte yeğenleri E.A. (6) ve B.A. (12) parkta eğlenirken, daha önce husumet yaşadığı eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Tutuklanma Süreci

Olayın arkasında yatan nedenlerle bağlantılı olarak polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, Antalya'daki huzur ortamını sarsarken, güvenlik güçlerinin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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