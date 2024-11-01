Antalya'da Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Serik ilçesinde, kar maskeli bir saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırının Detayları

Olay, Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletten inen kar maskeli iki kişiden biri, elindeki pompalı tüfekle bir iş yerine ateş etti. Saldırganları takip eden görüntüler, olayın ardından sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

Olaydan Yaralı Kurtulan Kişi

İş yerinde o anda bulunan Abdurrahman Burunsuz, saldırıyı yara almadan atlattı. Olay anında yaşanan panik ve korku dakikaları, saldırının ardından geniş bir kitle tarafından tartışıldı.

Polis İncelemeleri ve Şüpheli Arayışları

Saldırının ardından, yerel güvenlik güçleri olay yerinde detaylı incelemeler yaparak şüphelileri yakalama çalışmaları başlattı. Görüntülerde, pompalı tüfekle ateş eden saldırganın yanı sıra çevredeki vatandaşların panik anları da kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.