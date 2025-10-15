Antalya'da Silahlı Suç Örgütü Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Valilik Açıklaması ve Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü adı kullanılarak kentteki bir iş yerinin kurşunlanması, iş yeri sahiplerinin ölümle tehdit edilmesi ve haraç istenilmesi olayına karıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 zanlı tutuklandı.

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.