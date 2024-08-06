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Antalya'da Şoförle Tartışan Sürücü, Otobüs Anahtarını Çaldı

Konyaaltı'nda otomobil sürücüsü, halk otobüsü şoförüne saldırarak anahtarını çaldı; güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:20
Antalya'da Şoförle Tartışan Sürücü, Otobüs Anahtarını Çaldı

Antalya'da Olay Yaran Tartışma

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde, bir halk otobüsü şoförüyle sürücü arasındaki gerginlik, beklenmedik bir şekilde gelişti. Olay, Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma Nasıl Başladı?

07 AU 0223 plakalı halk otobüsünün şoförü F.İ. ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Yumruk ve Kaçış

Gerginliğin artması üzerine R.K., şoför F.İ.'ye yumruk attı ve ardından otobüsün anahtarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik Ekiplerinin İhbarı

Hızla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, otobüs üzerinde inceleme yaptıktan sonra şoför F.İ.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Güvenlik Kameralarındaki Anlar

Olayın gerçekleştiği anlar, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, R.K.’nin otobüs şoförüyle yaşadığı tartışma ve sonrasındaki kaçışın detayları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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